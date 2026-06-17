رئيس وزراء الهند: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حرية الملاحة

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة بقاء الممر البحري مفتوحاً أمام حركة السفن والتجارة الدولية في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

وأشار مودي إلى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يمثل عنصراً حيوياً للاقتصاد العالمي، خاصة أن الممر يعد من أهم طرق نقل النفط والغاز إلى الأسواق الدولية، مؤكدا أن أي تعطيل لحركة الملاحة قد ينعكس سلباً على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات التوترات الإقليمية على حركة التجارة البحرية وإمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج.