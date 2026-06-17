رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ"، اليوم/الأربعاء/، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلديهما إلى مستوى جديد.

وكتب "لي" - على حسابه عبر منصة "إكس" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - : "اتفقنا على تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والهند في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والمجتمع، مع بناء علاقة جديدة بين البلدين"، في إشارة إلى المحادثة التي أجرياها مؤخرا على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وأشار "لي" إلى أن التعاون بين البلدين ظل ضعيفا جدا مقارنة بحجمهما الاقتصادي وإمكاناتهما.

وفي السياق، قال مودي، في منشور عبر حسابه على "إكس"، إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع الرئيس "لي جيه ميونغ"، مشيرا إلى أن البلدين تعملان معا في مجالات التجارة والاقتصاد والعديد من القطاعات المستقبلية الأخرى.

ويحضر كل من "لي" و"مودي" قمة مجموعة السبع في "إيفيان" بفرنسا بصفتهما زعيمين لدولتين مدعوتين.