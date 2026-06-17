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ضبط 45 ألف حلوى بتاريخ إنتاج مستقبلي بكفر الشيخ
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 45 ألف حلوى بتاريخ إنتاج مستقبلي بكفر الشيخ

ضبط حلوى بتاريخ مستقبلي
ضبط حلوى بتاريخ مستقبلي
محمود زيدان

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط منشأة تجارية، وذلك لقيامها بتزوير وتلاعب في التواريخ الرسمية وضبط كمية قدرها 45000 قطعة حلوى مطبوع عليها تاريخ إنتاج مستقبلي.

جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس ابراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وسامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وخالد البوهي وكيل المديرية، وتحت إشراف محمد عبد الكريم، مدير إدارة التجارة الداخلية.

جاءت الحملة بمشاركة أحمد فرحات، وأحمد ماهر، المفتشين بإدارة المتابعة التموينية، وتم التحفظ على كامل الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن الحرز المضبوط.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التموين ضبط حلوى

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