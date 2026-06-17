الصين تعلن تقديم المزيد من المساعدات لإيران ولبنان

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عزمها تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى إ يران ولبنان خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان - خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين - إن بلاده اتخذت قراراً بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعبين الإيراني واللبناني للمساعدة في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وجاءت تصريحات المسئول الصيني رداً على سؤال بشأن تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما نتج عنه من خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ودمار واسع للبنية التحتية، وضغوط متزايدة على الأوضاع المعيشية في الشرق الأوسط.

وأضاف لين أن الصين تشعر “بحزن عميق” إزاء الكارثة الإنسانية التي خلفها الصراع وتداعياته في المنطقة، مشيراً إلى أن بكين قدمت في مارس الماضي مساعدات إنسانية طارئة لإيران وعدد من الدول الأخرى.

وقال: “بصفتها صديقاً مقرباً لدول الشرق الأوسط ودولة كبرى تتحمل مسؤولياتها، ستواصل الصين تقديم الدعم والمساعدة في حدود إمكاناتها”.

وأكد المتحدث أن بلاده ستواصل أيضاً بذل المزيد من الجهود لدفع محادثات السلام، والعمل بشكل إيجابي للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.