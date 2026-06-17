الإعدام لسائق تعدي على سيدة في البساتين مستغلا حالتها الصحية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بالتعدي على سيدة في منطقة البساتين، مستغلًا تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على المقاومة، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

وكشفت أوراق القضية أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم لتوصيلها إلى وجهتها، إلا أنه انحرف عن الطريق المتفق عليه واقتادها إلى مكان ناءٍ بعيد عن المارة، مستغلًا حالتها المرضية، حيث ارتكب جريمته ثم تركها في حالة إعياء وفر هاربًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد استغلال الظروف الصحية للمجني عليها لتنفيذ جريمته، فيما وجهت له النيابة العامة أيضًا تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

واستندت المحكمة في قضائها إلى مجموعة من الأدلة الفنية والعلمية، من بينها تقارير الطب الشرعي، ونتائج الفحوص المعملية، وتحاليل البصمة الوراثية (DNA)، التي أكدت تطابق العينات والأدلة المضبوطة مع الواقعة وثبوت ارتكاب المتهم للجريمة.

كما أثبت التقرير الطبي الخاص بالمتهم تمتعه بكامل قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وإدراكه الكامل لطبيعة أفعاله ونتائجها، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى معاقبته بالإعدام شنقًا.