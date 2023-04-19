اتحاد طلاب جامعة القاهرة يوضح أماكن تجميع الملابس المستعملة

أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، للتبرعات بالملابس.

يهدف اتحاد طلاب جامعة القاهرة من خلال التعاون القائم بين جامعة القاهرة و بنك الكساء مشاركة الفرحة ورسم البسمة على وجوه الجميع، وأن بنك الكساء المصري يُعد أقوى مؤسسة متخصصة في إعادة استخدام الملابس والأقمشة القديمة والذي يتم من خلال الفرز والإصلاح والتحويل وإعادة التدوير لضمان وصول هدية قيمة للاهالي، وتوزيعها علي الأسر والأطفال وغير القادرين على العمل.

ويتعاون اتحاد طلاب جامعة القاهرة مع بنك الكساء لضمان توزيع الملابس بشكل منظم وفعال على المحتاجين والمستفيدين من مختلف المناطق، وأن جميع طلاب الاتحاد يسعون إلي التكاتف والمساهمة في نشر العطاء والمحبة.

ودعا اتحاد طلاب جامعة القاهرة جميع طلاب جامعة القاهرة الى المشاركة في حملة التبرعات بالملابس المنظمة بواسطة الاتحاد وبالتعاون مع بنك الكساء وأنه تم تخصيص أماكن لتلقي تبرعات الطلاب بملابسهم وتبرعاتهم وهي في الاماكن التالية:

1. كلية الإعلام

2. كلية الطب

3. كلية الهندسة

4. كلية الصيدلة

5. كلية الزراعة

وعلي جانب آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار موضوع بحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اختيار موضوع المسابقة لهذا العام يهدف إلى التركيز على العمل الأهلي التنموي في مصر، وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ والذي يعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث، مشيرًا إلى فتح باب تقديم الأبحاث حتى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.