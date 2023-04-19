اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة ومدينة طوخ بالقليوبية

أعلنت مديرية الكهرباء بمحافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي عن مدينة طوخ بالكامل و13 قرية ومنطقة تابعة لها اليوم الأربعاء وذلك لإجراء الصيانة الطارئة بمحطة محولات طوخ وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا.



وقالت المديرية إن المناطق المتأثرة بالفصل هى " مدينة طوخ بالكامل- قرية ميت كنانة وتوابعها- قرية الحصة وتوابعها- قرية السفاينة شرق - مول العابد - ثلاجة العدوى - محطة مياة العبادلة - قرية الرجالات - قرية أكياد دجوى - قرية مشتهر وتوابعها - قرية سرى - قرية عرب الرواشدة - قرية عرب المقابلة".



وأهابت مديرية الكهرباء بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.