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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة للأمجاد.. ميلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي

ميلان
ميلان

تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بتعادله مع نابولي بهدف لمثله في إياب ربع النهائي.

افتتح أوليفيه جيرو التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 43 من متابعة لتمريرة رافاييل جيرو.

وسجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل لـ نابولي في الدقيقة 93 لكنه لم يجنب فريقه الإقصاء، حيث استفاد ميلان من فوزه ذهابًا بهدف نظيف.

وأهدر أوليفيه جيرو في الدقيقة 22 ركلة جزاء لـ ميلان، فيما أهدر كفاراتسخيليا ركلة جزاء لـ نابولي في الدقيقة 80.

تشكيل نابولي

وضم تشكيل نابولي كلا من:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - ماريو روي

خط الوسط: تانجوي ندومبلي - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - خفيتشا كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين

تشكيل ميلان

وضم تشكيل ميلان كلا من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كيير - فيكايو تيموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - راضي كرونيتش

خط الهجوم: براهيم دياز - رافاييل لياو - أوليفييه جيرو

يُذكر أن مباراة الذهاب على ملعب ميلان، قد انتهت بانتصار أصحاب الأرض بهدف سجله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

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