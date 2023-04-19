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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أجور أهم المهارات في منصات العمل الحر.. تقرير

أحد أفضل المنصات
أحد أفضل المنصات في مجال العمل الحر

رصدت قناة العربية أهم 5 مهارات في العمل مطلوبة أكثر من غيرها وفقا لمسح أجرته منصة سوق العمل "Upwork" مؤخراً للمهارات الأكثر طلباً للعاملين المستقلين أو ما يعرفون بـ "Freelancers" لعام 2023.


وفيما يلي 5 من المهارات الأكثر طلباً لعام 2023:
مطورو البرامج الكاملة
ويتقاضى مطورو البرامج، وفقا ما يصل إلى 160 دولاراً في الساعة.
خبراء محركات البحث "SEO"
ويتقاضى خبراء تحسين محركات البحث "SEO" ما يصل إلى 250 دولاراً في الساعة.
دعم البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة
ويتقاضون ما يصل إلى 40 دولاراً في الساعة.
المحاسبة
ويتقاضون ما يصل إلى 150 دولاراً في الساعة.
مصمم جرافيك
ويتقاضون ما يصل إلى 145 دولاراً في الساعة.
 

من جانبها، قالت نائبة رئيس حلول المواهب في "Upwork"، مارغريت ليلاني إن عمليات التوظيف الحر أو عبر ما يعرف بنظام "Freelancers" تشهد طلبا متزايدا مهما كان المشهد الاقتصادي الأكبر، ففي الأوقات التي تخفض فيها الشركات التكاليف، فإن هذه النوعية من الوظائف تنتعش لضمان استمرار الشركة.

 

 

منصة سوق العمل Upwork مطورو البرامج الكاملة خبراء محركات البحث SEO Freelancers

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