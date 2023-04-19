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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيا التمرد لم تلتزم بالهدنة.. بيان عاجل جديد لـ الجيش السوداني

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الناطق الرسمى للجيش السوداني، أن الموقف العام مستقر وبدأت القوات المسلحة المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.

وأضاف الجيش السوادني في بيان صادر عنها، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار، موضحًا أن بداية المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيًا.

وتابع: “متابعتنا لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف اقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب. هروب للمتمردين من مطار مروي ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة مما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة”.

وأكد استمرار أعمال التضييق على المواطنين وحرق سوق الخرطوم بحري وترويع للمواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب .

ولفت البيان: “تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والاعمال التي سبق ذكرها”.

وأشار إلى القوات في الفرقة الخامسة تصدت لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت الميليشيا المتمردة خسائر فادحة.

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