مسلسل ضرب نار .. خيانة كاونا والعوضي ينتقم ويقتله

شهدت الحلقة 27 من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة خيانة كاونا لأحمد العوضي حيث أتفق معه زيدان علي خيانة العوضي .

وبالفعل سلم كاونا صفقة سلاح لزيدان وادعى انه قتل ولكن بعد ذلك يعلم العوضي بذلك ويقوم بقتله.

بينما قام زيدان بحبس مهرة في مكان بعيد كتير لا تفصح بأسراره لجابر.

ضرب نار . موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.