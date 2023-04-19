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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من دنيا سمير غانم على ظهور ابنتها كايلا في «جت سليمة»

صدى البلد

علّقت الفنانة دنيا سمير غانم على ظهور ابنتها كايلا معها فى حلقة أمس من مسلسل “جت سليمة " .

وكتبت دنيا سمير غانم على حسابها بتطبيق انستجرام:" كايلولة قلبى .. ما شاء الله ربنا يحفظ كل أولادنا ويطلعوا أحسن مننا".

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جت سليمة ظهور خاص لابنة الفنانة دنيا سمير غانم، فخلال رحلة "سليمة" لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي بأبنتها كايلا.

شهدت الحلقة الحادية عشرة من المسلسل أحداثا كثيرة حيث اعطت دنيا سمير غانم درسا ضد التنمر الذي يعاني منه البعض، من خلال قصة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) التي تتعرض للتنمر منذ صغرها بسبب طول أنفها، وكانت تدعمها دنيا وتخبرها أن الجمال جمال الروح وليس الشكل، وأنها إذا عاملت من حولها برفق ولطف سيحبونها على الرغم من شكلها.

جت سليمة الحلقة 10 دنيا سمير غانم تبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة بمحاولة موكوس (محمد سلام) الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

لتفاجئه الحارسة الخاصة بالملكه عتيقة (إيمان السيد) وتدخل عليه الغرفة لكنه استطاع الإفلات منها.

في الوقت نفسه تحاول سليمة (دنيا سمير غانم) أن تشغل ملكة الأنوف فتحكي لها قصة “الجميلة والوحش” وتؤكد لها أن الجميلة أحبت الوحش لجمال روحه ولم يهمها مظهره الخارجي، وغنت لها أغنية  "حلاوة روح" للنجم حكيم، فشعرت ملكة الأنوف بالسعادة وأعجبت بكلماتها.

يعرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

 

أبطال وقصة جت سليمة


مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى. 

الفنان أشرف عبد الباقى ظهر فى دراما رمضان كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.

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