عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى بجوار مجمع مواقف قنا

جثة
جثة

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، اليوم الأربعاء، على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى ظروف غامضة، بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري، بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا.

 

مواقيت الصلاة يوم 28 رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

لجنة طبية من "صحة قنا" تتابع حالة مصابى تسمم الفسيخ بمستشفى فرشوط

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، وملابسات الواقعة، لضبط الجانى وتسليم الجثة لذويها.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا مشرحة مصاب بطلق ناري مجمع المواقف مستشفى قنا الجامعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

السوبر المصري.. 3 عقبات أمام بيراميدز ليكون بديلا للنادي الأهلي أمام الزمالك

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

موضوعات متعلقة

ضبط المتهمين.. كشف غموض جريمة جثة شنطة سفر نجع حمادي

بيطرى قنا يكثف من حملاته التفتيشية تزامناً مع عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

محمد صلاح مركز 14.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

أماكن صلاة عيد الفطر بالقاهرة.. 213 ساحة أبرزها الحسين وعمرو بن العاص

خلال بث مباشر| مواطن بدولة عربية يلقي سيارته من أعلى قمة جبل

دعاء 28 رمضان مستجاب.. احرص عليه حتى غروب الشمس اليوم

بعد مسلسل تحت الوصاية.. أول مشروع قانون بشأن الولاية على المال

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. سقوط لاعبة سيرك من الهواء أمام الجمهور ووفاتها| شاهد

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

فيديو

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ