العثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى بجوار مجمع مواقف قنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، اليوم الأربعاء، على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى ظروف غامضة، بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري، بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، وملابسات الواقعة، لضبط الجانى وتسليم الجثة لذويها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.