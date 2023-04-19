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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مصر قادرة على عبور الأزمة الاقتصادية بفضل جهود القيادة السياسية

أحمد عثمان، عضو مجلس
أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، أن الدولة المصرية قادرة على عبور وتخطى الأزمة الاقتصادية جراء التداعيات  العالمية وارتفاع معدل التضخم، بفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية وفي ظل ما استطاعت مصر تحقيقه من إنجازات وما واجهته من تحديات جسام على مدار التسع سنوات السابقة.

وأشار إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفذ وتقيم مشروعات قومية وتنموية كبرى في مختلف المحافظات، وهناك جهود كبيرة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال حفل إفطار نظمته الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وبحضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة السابق ورئيس شعبة المواد البترولية بالمجلس الحالى، و دمن اعضاء هيئة المكتب إبراهيم خميرة والمهندس مصطفى أبو حديد نائبي رئيس الغرفة، وإيهاب زهدي أمين الصندوق، ووائل عبد العزيز، أمين صندوق مساعد، وجلال الطاهر، سكرتير عام المجلس، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من سيد الكرسلي، أسامة العدوي، سعيد شعيب، وعلى بركة، ودكتور إبراهيم فارس، وعلي العكرمي، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، أحمد منصور وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف حمادة رئيس مباحث التموين.

وعلى هامش اللقاء، تم مناقشة العديد من القضايا ومستجدات الأحداث والأوضاع الاقتصادية والمعوقات التى تواجه التجار في الفترة الحالية.

وأوضح المهندس أحمد عثمان، أنه في ختام اللقاء تم وضع آلية لحل المشاكل المطروحة لكي يتم تنفيذها تباعا.

الأزمة الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار التنمية الشاملة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

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