أماكن صلاة عيد الفطر بالقاهرة.. 213 ساحة أبرزها الحسين وعمرو بن العاص

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وأكد عبد العال على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.

ساحات صلاة العيد بالقاهرة

من جانبه أكد الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن .