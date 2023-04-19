50 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر

اعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الاقصر ، انه
تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن أسماء الساحات المعده لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهى .
مركز ومدينة إسنا
1 - ساحه مركز شباب قرية الشغب
2- ساحه النور المحمدى بقرية الدبابيه
3- ساحه ابوفرغل بقرية الحميدات
4- ساحة الساده الادريسيه بقرية الدير
5- ساحة الرحمن بقرية توماس
6- ساحة ال البيت بقرية الحليله
7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ
8- ساحة المدينة المنوره بقرية الحله
9- ساحه مركز شباب السلام بندر أسنا
10- ساحه المدرسه الابتدائيه بقرية القضا
11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا .
إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا
1- ساحه السيده زينب بقرية حاجر كومير باسنا .
مركز ومدينة الزينيه
1- ساحه مركز شباب المدامود بقرية المدامود
2- ساحه على عبد الحليم بقرية الزينيه بحرى
3- ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبه
4- ساحة الهرامشه بقرية الجزيره بالزينيه بحرى
5- ساحة مجلس المدينه بالزينيه قبلى
6- ساحه العلويه بالزينيه بحرى
مركز ومدينة الطود
1- ساحه مركز شباب نجع الوحده
2- ساحه نجع الدار بالطود غرب
3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود
4- ساحة الجمعيه الزراعيه بنجع علوان
5- ساحة نجع خميس بالطود
6- ساحه ملعب ابوحروقه بالطود
7- ساحه مجلس الطود بالحسينات
8- ساحه منشية النوبه بالطود
9- ساحة أولاد حسن بالمريس
مركز ومدينة القرنه
1- ساحه مركز شباب اللاقالته
2- ساحة مركز شباب البعيرات
3- ساحه نجع الطارف بالقرنه
4- ساحة حاجر الضبعيه بالضبعيه
5- ساحة الشيخ عمران بقامولا
6- ساحة الشيخ العزب بقامولا
7- ساحة الشيخ عامر بقامولا
8- ساحه الشيخ محمد الزمامى بقامولا
مركز ومدينة ارمنت
1- ساحه السوق بارمنت الحيط
2- ساحه مجلس المدينه بارمنت الوابورات
3- ساحة مركز شباب الرياينه
4- ساحة جبانة المسلمين بالرياينه
5- ساحة كوبرى الرزيقات بحرى
6- ساحه كوبرى الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحرى
7- ساحه مركز شباب المحاميد قبلى
8- ساحه مركز شباب البحر بالمحاميد قبلى
إدارة أوقاف النمسا باسنا
1- ساحه السيده زينب بالمساويه بالنمسا
2- ساحه العضايمه بالعضايمه بالنمسا
3- ساحة السريب بنجع السريب بالنمسا
4- ساحة الحاج نوبى بحاجر العضايمه بالنمسا
مدينة الاقصر
1- ساحه سيدى ابوالحجاج
2- ساح المنشاه بالمنشاه
3- ساحة نجع الطويل بالكرنك
مركز ومدينة البياضيه
1- ساحه الساحه الرضوانيه بالبغدادى
إدارة أوقاف اصفون باسنا
1- ساحه العتيق بالشيخ احود باصفون
2- ساحه بلال بن رباح بوابورات المطاعنه باصفون
وأوضح انه على مديرى الإدارات التنسيق الكامل مع مدير الدعوه بالمديرية بخصوص أسماء الائمه والخطباء المكلفين بأداء صلاه العيد بهذه الساحات ، وان هذه الساحات تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالاضافه الى وجود 1274 مسجد معده لأداء صلاة عيد الفطر