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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر

صدى البلد

اعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الاقصر ، انه 
 تحت رعاية   الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه  تتشرف مديرية أوقاف الأقصر   بالإعلان عن أسماء الساحات المعده لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهى .

 

مركز ومدينة إسنا 


1 - ساحه مركز شباب قرية الشغب 
2- ساحه  النور المحمدى بقرية الدبابيه 
3- ساحه ابوفرغل بقرية الحميدات 
4- ساحة الساده الادريسيه بقرية الدير 
5- ساحة  الرحمن بقرية توماس 
6- ساحة  ال البيت بقرية الحليله 
7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ 
8- ساحة  المدينة المنوره بقرية الحله 
9- ساحه مركز شباب السلام بندر أسنا
10- ساحه المدرسه الابتدائيه بقرية القضا 
11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا .

 

إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا  


1- ساحه السيده زينب بقرية حاجر كومير باسنا .

 

 مركز ومدينة الزينيه 


1- ساحه مركز شباب المدامود بقرية المدامود
2- ساحه على عبد الحليم بقرية الزينيه بحرى 
3- ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبه 
4- ساحة الهرامشه بقرية الجزيره بالزينيه بحرى  
5- ساحة مجلس المدينه بالزينيه قبلى 
6- ساحه العلويه بالزينيه بحرى 

 

مركز ومدينة الطود 


1- ساحه مركز شباب نجع الوحده 
2- ساحه نجع الدار بالطود غرب 
3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود  
4- ساحة الجمعيه الزراعيه بنجع علوان 
5- ساحة نجع خميس بالطود 
6- ساحه ملعب ابوحروقه بالطود 
7- ساحه مجلس الطود بالحسينات
8- ساحه منشية النوبه بالطود 
9- ساحة أولاد حسن بالمريس  

 

مركز ومدينة القرنه 


1- ساحه مركز شباب اللاقالته
2- ساحة مركز شباب البعيرات  
3- ساحه نجع الطارف بالقرنه 
4- ساحة حاجر الضبعيه بالضبعيه  
5- ساحة الشيخ عمران بقامولا 
6- ساحة الشيخ العزب بقامولا 
7- ساحة  الشيخ عامر بقامولا 
8- ساحه الشيخ محمد الزمامى بقامولا

 

مركز ومدينة ارمنت 


1- ساحه  السوق بارمنت  الحيط 
2- ساحه مجلس المدينه بارمنت الوابورات 
3- ساحة مركز شباب الرياينه 
4- ساحة  جبانة المسلمين بالرياينه 
5- ساحة  كوبرى الرزيقات  بحرى 
6- ساحه  كوبرى الحاجر -  الترعة المغطاة - بالمحاميد بحرى  
7- ساحه  مركز شباب المحاميد قبلى 
8- ساحه مركز شباب البحر بالمحاميد قبلى

 إدارة أوقاف النمسا باسنا 


1- ساحه  السيده زينب بالمساويه بالنمسا 
2- ساحه العضايمه بالعضايمه بالنمسا 
3- ساحة  السريب بنجع السريب بالنمسا 
4- ساحة  الحاج نوبى بحاجر العضايمه بالنمسا

إكس لانس الحلقة 27.. محمد سعد يسافر إلى الأقصر لتنفيذ خطة كلبز

جامعة الأقصر: اعتماد الجداول النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

مدينة الاقصر  


1- ساحه سيدى ابوالحجاج 
2- ساح المنشاه بالمنشاه 
3- ساحة  نجع الطويل  بالكرنك

 

مركز ومدينة  البياضيه 


1- ساحه  الساحه الرضوانيه بالبغدادى

 

إدارة أوقاف اصفون باسنا 


1- ساحه العتيق بالشيخ احود باصفون 
2- ساحه  بلال بن رباح بوابورات المطاعنه باصفون  
 

وأوضح انه على  مديرى الإدارات التنسيق الكامل مع  مدير الدعوه بالمديرية  بخصوص أسماء  الائمه والخطباء المكلفين بأداء صلاه العيد بهذه الساحات ، وان هذه الساحات تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص  بالاضافه الى وجود 1274 مسجد معده لأداء صلاة عيد الفطر  

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