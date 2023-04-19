50 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر

اعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الاقصر ، انه

تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن أسماء الساحات المعده لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهى .

مركز ومدينة إسنا



1 - ساحه مركز شباب قرية الشغب

2- ساحه النور المحمدى بقرية الدبابيه

3- ساحه ابوفرغل بقرية الحميدات

4- ساحة الساده الادريسيه بقرية الدير

5- ساحة الرحمن بقرية توماس

6- ساحة ال البيت بقرية الحليله

7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ

8- ساحة المدينة المنوره بقرية الحله

9- ساحه مركز شباب السلام بندر أسنا

10- ساحه المدرسه الابتدائيه بقرية القضا

11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا .

إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا



1- ساحه السيده زينب بقرية حاجر كومير باسنا .

مركز ومدينة الزينيه



1- ساحه مركز شباب المدامود بقرية المدامود

2- ساحه على عبد الحليم بقرية الزينيه بحرى

3- ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبه

4- ساحة الهرامشه بقرية الجزيره بالزينيه بحرى

5- ساحة مجلس المدينه بالزينيه قبلى

6- ساحه العلويه بالزينيه بحرى

مركز ومدينة الطود



1- ساحه مركز شباب نجع الوحده

2- ساحه نجع الدار بالطود غرب

3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود

4- ساحة الجمعيه الزراعيه بنجع علوان

5- ساحة نجع خميس بالطود

6- ساحه ملعب ابوحروقه بالطود

7- ساحه مجلس الطود بالحسينات

8- ساحه منشية النوبه بالطود

9- ساحة أولاد حسن بالمريس

مركز ومدينة القرنه



1- ساحه مركز شباب اللاقالته

2- ساحة مركز شباب البعيرات

3- ساحه نجع الطارف بالقرنه

4- ساحة حاجر الضبعيه بالضبعيه

5- ساحة الشيخ عمران بقامولا

6- ساحة الشيخ العزب بقامولا

7- ساحة الشيخ عامر بقامولا

8- ساحه الشيخ محمد الزمامى بقامولا

مركز ومدينة ارمنت



1- ساحه السوق بارمنت الحيط

2- ساحه مجلس المدينه بارمنت الوابورات

3- ساحة مركز شباب الرياينه

4- ساحة جبانة المسلمين بالرياينه

5- ساحة كوبرى الرزيقات بحرى

6- ساحه كوبرى الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحرى

7- ساحه مركز شباب المحاميد قبلى

8- ساحه مركز شباب البحر بالمحاميد قبلى

إدارة أوقاف النمسا باسنا



1- ساحه السيده زينب بالمساويه بالنمسا

2- ساحه العضايمه بالعضايمه بالنمسا

3- ساحة السريب بنجع السريب بالنمسا

4- ساحة الحاج نوبى بحاجر العضايمه بالنمسا

مدينة الاقصر



1- ساحه سيدى ابوالحجاج

2- ساح المنشاه بالمنشاه

3- ساحة نجع الطويل بالكرنك

مركز ومدينة البياضيه



1- ساحه الساحه الرضوانيه بالبغدادى

إدارة أوقاف اصفون باسنا



1- ساحه العتيق بالشيخ احود باصفون

2- ساحه بلال بن رباح بوابورات المطاعنه باصفون



وأوضح انه على مديرى الإدارات التنسيق الكامل مع مدير الدعوه بالمديرية بخصوص أسماء الائمه والخطباء المكلفين بأداء صلاه العيد بهذه الساحات ، وان هذه الساحات تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالاضافه الى وجود 1274 مسجد معده لأداء صلاة عيد الفطر