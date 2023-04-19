الأهلي يرحب بـ الرجاء المغربي.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الوطيدة مع الأشقاء

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا اليوم مع عزيز بدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، أكد خلاله على ترحيب النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بنادي الرجاء الشقيق في بلده الثاني.

وقال الخطيب إن البعثة المغربية سوف تلقى كل اهتمام ورعاية وتوفير كافة سبل الراحة، في إطار العلاقة الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية في المغرب.

وأضاف: "إذ يثمن مجلس إدارة النادي ما لاقاه فريق الأهلي من مساندة كبيرة وتشجيع رائع من الجماهير المغربية الشقيقة أثناء مشاركته بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي، فانه أكد في حواره الودي مع رئيس نادي الرجاء على الاستعداد لتلبية كافة طلبات بطل المغرب، والعمل على راحة البعثة المغربية، كما أن هناك استقبالًا يليق بالأشقاء عند الوصول إلى مطار القاهرة.. وتمنى رئيس الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بعراقة الناديين الكبيرين والبلدين الشقيقين مصر والمغرب.