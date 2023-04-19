صوتى راح.. نضال الشافعي يتحدث عن معاناة التصوير فى رسالة الإمام.. فيديو

كشف الفنان نضال الشافعي عن المعاناة التى تعرض لها هو وباقى فريق عمل مسلسل رسالة الإمام بسبب أجواء التصوير.

وقال نضال الشافعي أن المجهود الذي بذله فى تصوير المسلسل كان من أهم أسباب ضياع صوتى، بجانب الصيام وعدم النوم بسبب ساعات التصوير الطويلة.

وقال نضال الشافعي خلال حلولة ضيفا على صدى البلد أن مسلسل رسالة الإمام من أهم المسلسلات التى قدمها فى مشواره الفني، وهو ما جعله يستعد لدور عبد العزيز الجوري قبل بدء التصوير بفترة زمنية طويلة خاصة وأن المسلسل باللغة العربية الفصحى.

وقال نضال الشافعي تدربت قبل بدء التصوير على كثير من المهارات الخاصة كرمي الرمح والخيل ولكن الصدمة الحقيقية كانت فى البدلة التى تم تصنيعها من الحديد لنستخدمها فى التصوير.

وكشف نضال الشافعي أن وزن البدلة ما يقرب من ١٠ كيلو جرام وكنا نرتديها لأكثر من ١٢ ساعة وهو أمر صعب للغاية.

نضال الشافعي ضيف صدى البلد

حل الفنان نضال الشافعي ضيفا على صدى البلد للإحتفال بنجاح مسلسل رسالة الإمام والمعروض في موسم رمضان 2023.

وتحدث نضال الشافعي خلال الندوة عن تفاصيل شخصيته عبد العزيز الجورى وكيفية استعداده لها قبل التصوير.

كما تحدث نضال عن صعوبة الشخصية واللغة العربية التى قدمها من خلال الشخصية وتعاونه مع خالد النبوى والمخرج الليث حجو.

وتحدث أيضا نضال الشافعي عن مشاركته في مسلسل علاقة مشروعة مع ياسر جلال ومي عمر والمنتجة مها سليم.

وتطرق نضال الشافعي في حديثه عن أعماله الجديدة التى يخوضها بعد موسم رمضان وشعوره بعد انضمامه للجنة العليا لمهرجان المسرح القومى.