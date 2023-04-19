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رئيس التحرير
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تفاصيل أنظمة الميد تيرم تكشفها جامعة حلوان .. الحقوق : نستكمل الامتحانات بعد عيد الفطر

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • حقوق حلوان : استكمال امتحانات الميدتيرم بعد عيد الفطر 
  • صيدلة حلوان : انتهاء امتحانات الميد تيرم دون حالات غش 
  • علوم حلوان : طبقنا امتحانات الميد تيرم لقياس استيعاب الطلاب و تدريبهم 

أعلنت كليات جامعة حلوان انتهاء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 ، علي ان تستكمل باقي الكليات الامتحانات ، باغلب الكليات بعد نهاية عيد الفطر ابتداء من الاربعاء ٢٦ الريل ٢٠٢٣ ، وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بـجامعة حلوان، بأن امتحانات الميدتيرم بالكلية مضت بالكلية دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق حتى الآن. 

وكشف عميد كلية العلوم أن الامتحانات تمت بالكلية حضوريًا بالجامعة بنظام الامتحان المقالي وليس بنظام الأونلاين، لأن الكلية عملية ويجب على الطلاب تطبيق ما يدرسونه، حيث إن المقررات النظرية قليلة. 

وقال الدكتور عماد أبو الدهب إن امتحانات الميدتيرم هي مقياس لمدى استيعاب الطالب خلال الفترة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، ليتمكن من تعديل مستواه، وإن تطبيقها يهدف لإعداد أجيال متفوقة قادرة على تحقيق التنمية. 

وأكد عميد كلية العلوم جامعة حلوان، أنه كان يتم يوميا تعقيم المدرجات والقاعات بالكلية وتطهيرها جيدًا، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأنه يتم يوميا التنبيه أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامات، واستخدام الحكول طوال الوقت، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل لطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية بدأت فى تنظيم امتحانات الميد تيرم منتصف شهر رمضان الكريم و انها تستكمل الامتحانات  بعد نهاية عيد الفطر مشيرة إلى أن الاختبارات تعقد إلكترونيا بمركز الاختبارات بجامعة حلوان. 

وأوضحت عميدة حقوق حلوان أن الاختبارات بدأت لطلاب الفرقة الأولى بواقع 5500 طالب  انتساب وانتظام، لافتة إلى أن الامتحانات مستمرة لطلاب الفرقة الثانية حتى نهاية الاسبوع الاول من شهر مايو ٢٠٢٣ . 

وأكدت الدكتورة أمل لطفي أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وتظهر النتيجة بمجرد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات.

وأشارت عميد كلية الحقوق إلى أن تطبيق الكلية للاختبارات الإلكترونية يأتي من أهمية الاختبارات الإلكترونية، حيث توفر على الجامعة طباعة الأوراق، وإرهاق التصحيح لأعضاء هيئة التدريس، كما أن التصحيح الإلكترونى يخرج النتيجة بشكل دقيق.

وتحدث ياسر محمد ، الطالب بحقوق حلوان، عن تجربته لنظام الامتحان الإلكتروني، قائلا إن النظام جعل الامتحان يشمل جميع أجزاء المنهج، ما يسهل على الطالب المذاكرة والتفوق. 

فيما قالت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني مضت بصورة منتظمة وبشكل جيد للغاية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن امتحانات الميدتيرم انتهت بداية الأسبوع الحالي دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق.

وأضافت عميد كلية الفنون التطبيقية أن امتحانات الميدتيرم تمت حضوريًا بالكلية ولا وحود لنظام الأونلاين.

وعن نظام الامتحانات بالكلية، أكدت الدكتور ميسون قطب أن الكلية اعتمدت نظام البابل شيت، حيث يشمل  أسئلة متنوعة وفي مستوى جميع الطلاب، وهو عبارة عن اختيار من متعدد وصح وخطأ، وذلك للمقررات النظرية فقط لا غير.

وكشف الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الكلية بدأت عقد امتحانات الميدتيرم للطلاب بداية شهر رمضان المبارك، وانتهت منتصف الشهر الكريم

وكشف عميد صيدلة حلوان أنه بالنسبة لأسئلة الامتحانات، فقد تم وضعها للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس، وأنها في متناول الطالب المتوسط. 

 

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