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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: عشرات المستشفيات بالسودان مهددة بالخروج عن الخدمة

صدى البلد

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن هناك هجوما عسكريا على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف بالسودان.

وأكدت المنظمة في تصريحات لشبكة "العربية"، أن السودان يعاني من نقص شديد للموارد الصحية، مطالبة السودانيين بأخذ الحيطة والحذر خلال الاشتباكات.

كما أضافت الصحة العالمية، أن عشرات المستشفيات مهددة بالخروج عن الخدمة في السودان، كما أن مستشفيات الخرطوم تواجه نقصا في الدم والأدوية ومستلزمات أساسية.

وتابعت، نقيم الوضع في السودان بشكل مستمر ولدينا فريق يتابع مع المعنيين، مضيفة، أنها ستلجأ إلى موانئ البحر الأحمر لإيصال المواد الطبية للسودان.

وقالت الصحة العالمية، "نتواصل مع الجهات المعنية دوليا لتهدئة الوضع في السودان، كما نناشد الأطراف السودانية الالتزام بالقوانين الدولية".

وأضافت المنظمة، نعمل حاليا على إدخال المساعدات الطبية عبر موانئ بورتسودان.

ووصفت منظمة الصحة العالمية ما يحدث في السودان بأنه أكبر من قدرة الهيئات الصحية.

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