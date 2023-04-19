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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي سمسطا ببني سويف يكرمون الفائز الآول في مسابقة الأردن للقرآن الكريم |صور

صدى البلد

كرم أهالي مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، الشيخ نادي سعد جابر ابن المركز عقب عودته من دولة الأردن بعد فوزه بالمركز الأول كممثل جمهورية مصر العربية ضمن الخمس مراكز الأولي في المسابقة الهاشيمة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور، والتي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدولة الأردن.

واحتفل الأهالي بالشيخ نادي جابر عقب صلاة التراويح بمسجد عثمان بن عفان بمدينة سمسطا، حيث عبروا عن سعادتهم وفخرهم لحصوله على المركز الأول ضمن الخمس مراكز الأولي وتمثيله لمصر في المسابقة التي تم أقامتها بدولة الأردن بعد ترشيحات وزارة الأوقاف له للمشاركة في المسابقة وتمثيل مصر.

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وأكد الشيخ نادي جابر أنه شارك في المسابقة ضمن مشاركين من 45 دولة مختلفة معبراً عن سعادته بالحصول على المركز الأول والشكر لوزارة الأوقاف لترشيحه لتمثيل مصر في المسابقة، مشيرا الي حصوله على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة والتى نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي وتم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنه سعيد بهذا التكريم وأنها لحظة فارقة فى حياته أن يقف أمام الرئيس ويتم تكريمه.

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الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بني سويف القران الكريم وزارة الأوقاف الرئيس الأردن

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