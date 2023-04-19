قرار عاجل داخل الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن قرار عاجل داخل الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لهذه النسخة.

وقالت صحيفة “الصباح” المغربية: “الطاقم الطبي بنادي الرجاء المغربي يسارع الزمن لتأهيل لاعبين أساسيين قبل السفر للقاهرة لمواجهة الأهلي”.

وأضافت: “الرجاء يعاني من عدة إصابات حيث أعلن الفريق الأخضر، عن إصابة لاعبه محمد مكعازي بكسر على مستوى المرفق، ولاعبه عبد الصمد بدوي بتمزق عضلي، ما يعني غيابهما عن مباراتي الذهاب والإياب”.

الأهلي ضد الرجاء

ويحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا على نظيره الأهلي، يوم السبت القادم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.