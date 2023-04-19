عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب ميت أبو الحسين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز. شباب

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات الدورات الرمضانية بمركز شباب ميت أبو الحسين بأجا في الدقهلية، بمشاركة 48 فريق من أربعة إدارات بمحافظة الدقهلية، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

انطلق الحفل بعزف السلام الجمهوري، وكلمات ترحيبية للحضور، وعروض لفرقة الكاراتيه بمركز شباب ميت أبو الحسين، وعرض لفرقة الفنون الشعبية التابعة لمركز الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، وفقرة الإنشاد الدينى للشباب بمركز شباب ميت أبو الحسين، وجاءت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب الكرامة ومركز شباب برج النور.

 

أشاد الدكتور أشرف صبحى بمستوى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في الدورات الرمضانية التي تُنفذ خلال شهر رمضان المبارك في كرة القدم بمختلف المحافظات، والمنافسات القوية التي قدموها بالبطولة.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب، يأتى في ضوء إستراتيجية الوزراة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع والتشجيع عليها لأهميتها على مستوى الإعداد البدني والذهني وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك الدورات الرمضانية.

 


وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلي تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، والتى تعود بالإيجاب على النشء والشباب، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة أداء المراكز فى إطار من التقييم والسعى نحو الارتقاء بإدارة مراكز الشباب، بجانب الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب بحيث تكون كاملة الخدمات، وتلبى تطلعات الأعضاء.

 

حضر الحفل، النائبة أية فوزي فتي راعي الدورة الرمضانية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتورة مني عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإتصال السياسي بالوزارة، الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة ومركز ومدينة أجا.

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظة الدقهلية الدورة الرمضانية الفنون الشعبية مجلسي النواب والشيوخ وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي.. أسباب زيادة صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجاري

بيان عاجل من الخارجية التونسية بشأن القبض على الغنوشي

بسبب الاشتباكات في السودان .. النار تلتهم مطار الخرطوم | فيديو

زلزال عنيف يضرب روسيا .. تفاصيل

إجازة العيد .. كيفية حجز تذاكر القطارات بالإنترنت

نتنياهو يعلق على الاقتراح الصيني لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا ببريسنج في أطراف أذنها |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الكحك والبسكويت؟

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ