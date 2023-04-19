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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة في تاريخها.. كوريا تتخلى عن حيادها وتقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

صدى البلد

مع اقتراب موعد زيارته للولايات المتحدة، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في مقابلة صحفية اليوم، إنه إذا تعرض مدنيون أوكرانيون لهجوم على نطاق واسع في الصراع، فإن سيول لن تتوقف عن دعمهم وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لهم.

وبحسب التقرير، فإن هذا يدل على أن يون سوك يول "فتح الباب" أمام إمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغير فيها كوريا موقفها بشأن دعم كييف. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما قال الرئيس الكوري في مقابلة، "إذا كان هناك موقف لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معه، مثل أي هجمات واسعة النطاق على المدنيين أو مذابح أو انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، فقد يكون من الصعب علينا أن نصر على تقديم المساعدة الإنسانية أو المالية فقط".

وأكدت وكالة رويترز، أن كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ومنتج رئيسي للمدفعية والذخيرة، تتعرض لضغوط بسبب الأعمال التجارية لكوريا الجنوبية في روسيا ونفوذ موسكو على كوريا الشمالية.

وتابع يون سوك يول، "بالنظر إلى علاقتنا مع جميع أطراف النزاع والتطورات في ساحة المعركة، سنتخذ الإجراءات الأكثر ملاءمة".

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