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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2003 يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة الجمهورية

صدى البلد

زد ٢٠٠٣ يفوز علي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق  2003 ناشئين كرة القدم بنادي زد  ، علي فريق الزمالك بنتيجة 2/3 ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الجمهورية  القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


واحرز اهداف الفوز لفريق زد كل من:
الاعب احمد فكري هدف .
الاعب حازم محمد هدفين .


وحرص  الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي توجيه التهنئة للجهاز الفني  والاعبين عقب الفوز اليوم علي الفريق الأبيض.

ويتكون الجهاز الفني لفريق zed 2003 كالتالي:

مدير فني كابتن/ ستيفن مودرات
مدرب كابتن/ اسلام عمر النور
مدرب حراس كابتن/ خالد سامى عبد الحميد
محلل أداء كابتن/ايهاب الدجوي
مدرب أحمال كابتن/  بلال سيعد عبدالنور 
طبيب الفريق د/ مينا لطيف فتحى 
اخصائي وتأهيل / عمران صلاح على
إداري كابتن/ يحيى معوض كامل
مساعد ملاعب/ حسن عمران

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