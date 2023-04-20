زد 2003 يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة الجمهورية

زد ٢٠٠٣ يفوز علي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق 2003 ناشئين كرة القدم بنادي زد ، علي فريق الزمالك بنتيجة 2/3 ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .



يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



واحرز اهداف الفوز لفريق زد كل من:

الاعب احمد فكري هدف .

الاعب حازم محمد هدفين .



وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي توجيه التهنئة للجهاز الفني والاعبين عقب الفوز اليوم علي الفريق الأبيض.

ويتكون الجهاز الفني لفريق zed 2003 كالتالي:

مدير فني كابتن/ ستيفن مودرات

مدرب كابتن/ اسلام عمر النور

مدرب حراس كابتن/ خالد سامى عبد الحميد

محلل أداء كابتن/ايهاب الدجوي

مدرب أحمال كابتن/ بلال سيعد عبدالنور

طبيب الفريق د/ مينا لطيف فتحى

اخصائي وتأهيل / عمران صلاح على

إداري كابتن/ يحيى معوض كامل

مساعد ملاعب/ حسن عمران

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