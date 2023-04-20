زد 2003 يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة الجمهورية

زد ٢٠٠٣ يفوز علي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين
فاز فريق 2003 ناشئين كرة القدم بنادي زد ، علي فريق الزمالك بنتيجة 2/3 ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .
يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
واحرز اهداف الفوز لفريق زد كل من:
الاعب احمد فكري هدف .
الاعب حازم محمد هدفين .
وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي توجيه التهنئة للجهاز الفني والاعبين عقب الفوز اليوم علي الفريق الأبيض.
ويتكون الجهاز الفني لفريق zed 2003 كالتالي:
مدير فني كابتن/ ستيفن مودرات
مدرب كابتن/ اسلام عمر النور
مدرب حراس كابتن/ خالد سامى عبد الحميد
محلل أداء كابتن/ايهاب الدجوي
مدرب أحمال كابتن/ بلال سيعد عبدالنور
طبيب الفريق د/ مينا لطيف فتحى
اخصائي وتأهيل / عمران صلاح على
إداري كابتن/ يحيى معوض كامل
مساعد ملاعب/ حسن عمران