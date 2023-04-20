تعرف على موقف مشاركة عبد الشافي من مباراة الزمالك المقبلة

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق من مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب يؤدي آخر مرحلة من البرنامج التأهيلي المخصص له في ظل إصابته في الركبة خلال الفترة الماضية مما تسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي يجري محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ولكن من الصعب لحاقه بمباراة سيراميكا المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.