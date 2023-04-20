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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وكالة "ناسا" بعد أنباء سقوط قمر صناعي على كييف

وكالة ناسا
وكالة ناسا

نفت وكالة "ناسا”، اليوم الخميس، الشائعات حول سقوط قمر صناعي أمريكي فوق العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أن القمر الصناعي لا يزال في المدار.

وفي وقت سابق، أبلغ سكان العاصمة الأوكرانية كييف، عن مشاهدة وميض ساطع، وسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض.

وتم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام المتساقط.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن وميضاً غامضاً في السماء فوق كييف كان نتيجة عمل الدفاع الجوي الأوكراني، لكن سرعان ما حذف التغريدة.

وشوهد مساء أمس الأربعاء وميض لامع مجهول المصدر في سماء كييف، حيث أفادت وسائل إعلام محلية عن انفجارات في السماء، ونشرت مقطع فيديو لسقوط جسم مضيء. 

سقوط قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" فوق كييف.. وسماع دوي انفجارات عنيفة

وميض غامض يضئ سماء كييف.. ومكتب الرئيس الأوكراني يتراجع عن بيانه|تفاصيل

وبعد دقائق قليلة من ورود أنباء عن "الأجسام الطائرة المجهولة" في المنطقة، تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية.

وكتب يرماك، عبر “تلجرام”، "لا تقلق بشأن الأجسام الطائرة المجهولة. هذا هو دفاعنا الجوي"، لكنه حذف هذه الرسالة لاحقًا.

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