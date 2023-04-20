مبيعات بورشه تقفز في أوروبا والصين وتحطم الأرقام القياسية بالولايات المتحدة

تمتعت بورشه ببداية قوية للغاية حتى عام 2023 ، حيث سجلت مبيعات قياسية في الربع الأول من العام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى زيادات في المبيعات في جميع أنحاء أوروبا والصين وجميع الأسواق الرئيسية الأخرى.

مبيعات بورشه تقفز في أوروبا والصين وتحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، سلمت بورشه 80767 سيارة للعملاء حول العالم، كانت الصين أهم سوق منفردة للعلامة التجارية، حيث استحوذت على مبيعات بلغت 21365 سيارة أو زيادة بنسبة 21٪ عن 17685 سيارة بيعت هناك في الربع الأول من عام 2022.

وخلف الصين كانت أمريكا الشمالية مع 19651 مبيعات (بزيادة 30٪) وأوروبا (باستثناء ألمانيا) بـ 18.420 المبيعات 14٪ ، الأسواق الخارجية والناشئة تمثل 13084 سيارة بزيادة 5٪، وألمانيا مع 8247 مبيعات 19٪.

أثبتت المبيعات أنها قوية بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت بنسبة 34٪ لتصل إلى 17,440 سيارة، وهو رقم قياسي جديد للربع الأول.

مبيعات بورشه تقفز في أوروبا والصين وتحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة

كانت مبيعات الولايات المتحدة قوية لجميع الموديلات، حيث تم بيع ما مجموعه 2,324 سيارة من طراز 911s في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ2123 العام الماضي، في حين أن طرازات كايمان وبوكستر 718 بلغت مبيعاتها 1,124 سيارة، بزيادة 44٪ عن العام الماضي.

انخفضت مبيعات تايكان من 1925 في الربع الأول من عام 2022 إلى 1527 في الربع الأول من عام 2023، ولكن على الرغم من ذلك، ما زالت تفوق مبيعات باناميرا التي تم بيع 1,006 سيارة منها، ولا تزال كايين وماكان هما الطرازان الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية.

مبيعات بورشه تقفز في أوروبا والصين وتحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة

بالنظر إلى مبيعات العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم ، تم تسليم حوالي 23880 نموذجًا من طراز ماكان، مما جعلها أعلى بقليل من كاين التي سجلت 23387 عملية تسليم، وجاءت سيارة 911 مع 11,063 سيارة مباعة، بإجمالي 9152 تايكان تم تسليمها للعملاء، وتم تسليم حوالي 8479 طراز باناميرا، و 4,806 وحدة من 718 كايمان وبوكستر قيد البيع.