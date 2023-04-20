كولر يتمسك بالتعاقد مع مدافع بيراميدز

قال الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قام بالاستفسار عن اصابة اسامة جلال مدافع بيراميدز، لأنه يريد التعاقد معه مستقبلا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كولر قام بالاستفسار عن إصابة جلال، ومدة غيابه، من أجل بحث امكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، خصوصا أنه رشحه للانضمام لصفوف الفريق".

وواصل: "كولر حذر اللاعبين من الإفراط في تناول الطعام خلال عيد الفطر المبارك".

وأكمل: "هناك أحاديث في الإعلام التركي، تؤكد رغبة الأهلي في ضم جاكسون موليكا، والصفقة قريبة حسب بعض التقارير التركية".

وزاد: "الأهلي أيضا مهتم بالتعاقد مع هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري رغم وجود خالد عبدالفتاح في مركز الظهير الايمن، وقرب عودة اكرم توفيق وكريم فؤاد من الاصابة وهم حاليا في مرحلة التأهيل من إصابة الصليبي التي تعرضا لها وسيعودان مطلع الموسم الجديد".

وأوضح: "هشام صلاح كان قريب من الانضمام للنادي الأهلي في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تكتمل".