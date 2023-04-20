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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من المشير خليفة حفتر بشأن السودان

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس بيانا رسميا للقائد العام المشير خليفة حفتر، بشأن الاشتباكات التي يشهدها السودان بين الجيش ومليشيات الدعم السريع.

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري: "القيادة العامة تدعو وتناشد بضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأشقاء بدولة السودان الشقيقة، وعلى أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وانتهاز هذه الأيام المباركة بحلول عبد الفطر المبارك لوقف كافة الأعمال العسكرية".

وأضاف البيان: "وذلك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في البلاد عبر التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها محليا وإقليميًا ودوليًا. وفي والوقت الذي نؤكد فيه على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه ندائها هذا لجميع الأشقاء بجارتنا السودان والذي تربطنا معها روابط تاريخية ومصيرية مشتركة تدعونا جميعا للوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان إلى أهلنا وأشقائنا في جمهورية السودان".

نفي قاطع

وتابع بيان الجيش الليبي: "في هذا الصدد، فإن القيادة العامة تنفي نفيا قاطعا ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الرخيصة والمأجورة بقيام القوات المسلحة العربية الليبية تقديم الدعم لطرف ضد الآخر، بل نحنا كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل. ونقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية وبأننا مستعدين للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان، لوقف القتال فورا وفتح المجال بالطرق السلمية".

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واستطرد البيان: "ومن منطلق الدور القومي العربي والأفريقي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، فإننا ندعو إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدولة العربية والاتحاد الأفريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فورا للوصول إلى تهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان العظيم".

 

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