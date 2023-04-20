زينب الغزالي: الصناعة أولوية في ملف المجلس الأعلى للاستثمار الجديد

أكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت مهم للغاية.

وقالت “الغزالي” إن المجلس لديه العديد من التحديات الصعبة لمواجهتها، خاصةً في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من أزمات متتالية بدأت مع أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الخامات وقيود الاستيراد.

وطالبت الدكتورة زينب الغزالي بوضع الصناعة والمشكلات التي تواجه المنتجين في صدارة وأولويات المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرة إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية التي ستساعد الدولة علي تجاوز التحديات الراهنة.

وأكدت ضرورة العمل من أجل زيادة تنافسية مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتشجيع الصناعة الوطنية وتعميقها والعمل على زيادة الصادرات.