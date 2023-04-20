أحمد حسن يكشف تطورات انتقال موليكا لـ الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل جديدة فى مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم جاكسون موليكا من صفوف نادي بشكتاش التركي فى الميركاتو الصيفي .

ونشر أحمد حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصريحات عن وكيل أعمال اللاعب وجاءت على النحو التالي :

وكيل أعمال موليكا :

"مفاوضات مع النادي الأهلي لضم جاكسون موليكا؟، أؤكد مرة أخرى أن الانتقال لمصر ليس خيارًا عند موليكا في الوقت الحالي"

تطورات صفقة الأهلي

كشفت تقارير صحفية تركية، موخرا عن تطورات جديدة بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع جاكسون موليكا لاعب فريق بشكتاش التركي.

ويعد جاكسون موليكا الخيار الأول أمام النادي الأهلي منذ الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن الأهلي جدد اهتمامه بضم موليكا، وجس نبض إدارة النادي مجددا بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة التركية أن هناك اهتماما قادما من أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع جاكسون موليكا أيضًا.

وفشل انتقال موليكا للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب المطالب المادية من بشكتاش التركي التي كانت كبيرة للغاية أمام المارد الأحمر الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل مليونين ونصف المليون يورو، لكن النادي التركي حدد سعر الصفقة بـ 4 ملايين دولار.