أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزية المساجد والساحات لصلاة العيد

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو بعنوان :" تجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالبحر الأحمر".



وأكد محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المحافظة استعدت لاستقبال الموصلين بالساحات، لصلاة عيد الفطر المبارك، وتم تجهيز جميع المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، من أجل صلاة العيد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أن هناك 10 ساحات مخصصة لـ صلاة العيد، وأن هناك ساحات خارجية سيتم فيها الصلاة، وهناك 212 مسجد على مستوى المحافظة مستعدة لصلاة العيد.



وأوضح أن هناك تنظيف، و تطهير، وكل شئ تتم بالمساجد.

