عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزية المساجد والساحات لصلاة العيد

صلاة العيد
صلاة العيد

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو بعنوان :" تجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالبحر الأحمر".


وأكد محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المحافظة استعدت لاستقبال الموصلين بالساحات، لصلاة عيد الفطر المبارك، وتم تجهيز جميع المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، من أجل صلاة العيد.


وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أن هناك 10 ساحات مخصصة لـ صلاة العيد، وأن هناك ساحات خارجية سيتم فيها الصلاة، وهناك 212 مسجد على مستوى المحافظة مستعدة لصلاة العيد.


وأوضح أن هناك تنظيف، و تطهير، وكل شئ تتم بالمساجد.
 

صلاة عيد الفطر عيد الفطر البحر الأحمر وزارة الأوقاف الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت| 3 مؤشرات ترجح: الجمعة المتمم لشهر رمضان

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

أخبار سعيدة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2023 وتيسيرات لفاقدى كارت ميزة

مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر المبارك.. أكبر دولة إسلامية تحسم الجدل

الجمعة أم السبت؟ السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت| تفاصيل

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

بعد وصوله 35 جنيهًا|الأرز يتراجع لأول مرة منذ 4 شهور وهذا سعر الكيلو

عيد الفطر السبت بمصر في حالة واحدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

دعاؤك مجاب| الأزهر للفتوى: احرص على أن تطلب من ربك قبل الإفطار

مدير وحدة حوار دار الإفتاء يكشف عن سببين رئيسيين لإلحاد بعض الشباب

البحوث الفلكية تكشف عن مواعيد عيد الفطر في الدول العربية

خدمات تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وبشري فى طقس أيام العيد

تركيا تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023

أحمد حسن : قرار في الزمالك بعودة نجم الفريق وعدم إعارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة عبدالحليم لنيويورك.. صور للعندليب الأسمر لن تصدق قصتها

ماذا يحدث في حالة فرط التعرق؟ تعرف على النتيجة

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

فيديو

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

العيد الجمعة ولا السبت؟ السعودية تحسم الأمر ودار الإفتاء ترد

منخفض جوي يضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ