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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنازة العاشرة.. ضحية جديدة ضمن فاجعة حريق الفطار الجماعي في كرداسة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

سجل عداد حادث حريق الإفطار الجماعي في كرداسة، ضحية جديدة حيث وصلت الأعداد حتى الأن إلى 10 ضحايا جراء الحادث الأليم الذي وقع قبل قرابة إسبوعين.

حيث لفظت ربة منزل - الضحية العاشرة أنفاسها الأخيرة بعد أقل من 48 ساعة على وفاة الضحية الثامنة والتاسعة وبمرور أكثر من أسبوع على الحادث الأليم الذي وقع وقت الإفطار جراء انفجار إسطوانة غاز داخل عقار بمنطقة كرداسة، حيث توفيت الطفلة بعد رحيل شقيقها وشقيقتها في حادث الحريق.

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التفاصيل الكاملة لـ حريق عقار كرداسة

وكان طفلا قد لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث حريق كرداسة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 أشخاص، فيما أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، وأستاذ بكلية الهندسة، معاينة للعقار الذي التهمته النيران وأفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم غلق العقار  من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تلقت بلاغا قبل انطلاق مدفع الإفطار بدقائق قليلة، أفاد باشتعال النيران في عقار بشارع المشاتل من شارع المعسكر بدائرة مركز كرداسة شمال الجيزة، وبالإنتقال تبين انفجار أسطوانة غاز ومصرع 3 أطفال وإصابة 16 آخرين جراء الحادث.

حريق الإفطار الجماعي في كرداسة

وتم نقل المصابين إلى المستشفى والضحايا إلى المشرحة، حيث تبين بعد الحادث وفاة طفل وطفلة وزوجة عمهما، ثم طفل آخر اليوم، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات، وكانت أجهزة مديرية أمن الجيزة إنتقلت مدعومة بقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ، تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 طوابق.

أسفر الحادث عن 16 مصابا بحروق وكدمات وسحجات نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، وأشارت التحريات إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصًا منهم محمود ناصر 34 سنة وابنه عبد الرحمن 11 سنة، مها أحمد حجازي 40 سنة بحروق من الدرجة الثانية وأحمد أحمد ناجي 14 سنة بحالة اختناق وصعوبة في التنفس.

وفاة 7 أشخاص في حريق الإفطار بكرداسة

كما أصيب رضيع يدعى حمزة فارس عمره عام بحروق من الدرجة الثانية وعواطف عبد الله 55 سنة بحالة اختناق، وردة خضر عبد الرازق 50 سنة بحروق 35 % بالجسم وشيماء خضر 19 سنة بحالة اختناق وكريم إبراهيم 7 سنوات وأخيه (يوسف 3 سنوات) والطفلة جومانة إبراهيم 3 سنوات.

كما أصيب الطفل محمد عادل مصطفى 5 سنوات وشقيقه أحمد 3 سنوات بحروق 50 % وانتصار ناصر عشري 30 سنة بحالة اختناق وسجدة محمود ناصر 4 سنوات وأختها وردة 5 سنوات بحروق من الدرجة الثانية إضافة إلى عاشور عبد الرازق 54 سنة وشقيقه عيد 50 سنة بحالة اختناق.
 

كرداسة أخبار الحوادث حريق الفطار الجماعي حريق عقار كرداسة مديرية امن الجيزة

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