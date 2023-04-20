وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الرمد ببنها

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اليوم جولة مفاجئة لمستشفى رمد بنها للاطمئنان على أحوال المرضي والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدوية والاطمئنان أيضا على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وتفقد أن وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث إلي المرضي لاستطلاع آرائهم فى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان بالمستشفى.



رافق الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أثناء جولته بالمستشفي الدكتور محمد الهادي مدير المستشفى، وتأتي الزيارة بناءاً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم ومعاناتهم.