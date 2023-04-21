رينو تكشف عن نسختها الجديدة "كليو" 2024 .. صور

تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تواجدها عالميًا بعد أن كشفت عن نسختها كليو "فيس ليفت" الجديدة موديل 2024، حيث تمتعت باطلالة خارجية مميزة، تعطي لمسة عصرية لتلك النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

القدرات الفنية لسيارة رينو كليو 2024 فيس ليفت

رينو كليو 2024 فيس ليفت

تأتي السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي، يتمكن من انتاج 65 حصانا، و 95 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1000 سي سي "تيربو" بقوة قدرها 90 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نواقل حركة ذات 5 و 6 سرعات.

رينو كليو 2024 فيس ليفت

وتتوافر السيارة بمحرك هجين E-Tech سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 145 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى بطارية ليثيوم ايون 1.2 كيلووات في الساعة، إلى جانب منظومة محركات تعمل بالغاز الطبيعي والديزل.

رينو كليو 2024 فيس ليفت

وتحتوي السيارة رينو كليو 2024 فيس ليفت على مجموعة من التجهيزات ابرزها، شاشة تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 7 بوصة و 9.3 بوصة، مع تقنية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وقفل مركزي، وكاميرا للمتابعة 360 درجة.

رينو كليو 2024 فيس ليفت

وتظهر السيارة رينو كليو 2024 فيس ليفت بجنوط رياضية 17 بوصة، مع عدة خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي، ومصابيح أمامية اكثر شراسة، مدعومة بواجهة مسحوبة، ومجموعة من حساسات الركن والحركة سواء كانت بالناحية الامامية أو الخلفية، ومقاعد داخلية من الجلد، وسبويلر خلفي نحيف مثبت اعلى ناحية الزجاج.