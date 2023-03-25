القائمة الكاملة لأسعار سيارات رينو في مصر .. تبدأ من نص مليون

شهدت قائمة اسعار سيارات شركة رينو الفرنسية، بعض التغيرات لعدد من السيارات المقدمة في مصر، ومنها النسخة سيتب واي موديل 2023 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 40 الف جنيه، بالاضافة السيارة رينو سانديرو والتي ارتفعت بنفس القيمة.

وشملت الزيادات السعرية النسخة رينو ميجان موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات بنسبة قدرها 50 الف جنيه، بالاضافة إلى فئة تيربو التي شهدت زيادة تتراوح بين 60 الف و 100 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار سيارات رينو بعد الزيادة الجديدة لموديلات 2023.

رينو ستيب واي موديل 2023

رينو ستيب واي و سانديرو موديل 2023

دعمت السيارة رينو ستيب واي 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، بتقنية الجر الامامي، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تتراوح بين 12.1 و 12.3 ثانية.

سعر السيارة رينو ستيب واي 2023

الفئة الاولى رينو ستيب واي 2023 بسعر 585 ألف جنيه بدلاً من 545 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ستيب واي 2023 بسعر 595 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه.

رينو سانديرو موديل 2023

سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2023

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يقدر بـ 565 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023

جاءت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، قوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات Cvt اوتوماتيكي، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.8 ثانية، ونسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو ميجان موديل 2023

وتأتي السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك اخر تيربو سعة 1300 سي سي، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي، مع امكانية الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية.

اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 770 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 820 ألف جنيه بدلاً من 770 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023

اسعار فئات رينو ميجان "تيربو" 2023

الفئة الاولى بسعر 930 ألف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 890 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 980 ألف جنيه بدلاً من 920 ألف جنيه.