20 أبريل ذكرى إنشاء أول جامعة نسائية باليابان| تفاصيل مذهلة

يصادف العشرين من شهر أبريل، ذكرى تدشين اليابان أول جامعة نسائية بالعاصمة طوكيو.

وتضم جامعة "Nihon joshi daigaku" 200 كلية، من بينها العلوم الإنسانية والكيميائية، والفنون، والاقتصاد المنزلي، وغيرها.

جاءت فكرة إنشاء الجامعة النسائية؛ انطلاقًا من احترام المرأة وحقوقها الكاملة والعدالة الاجتماعية.

انتقال الفكرة

الجامعة التي أنشأتها اليابان في العام 1901 فتحت الباب أمام النساء من مختلف بلدان العالم، وتبع ذلك انتشار مفهوم الجامعة النسائية ليصل إلى أكثر من بلدة ومقاطعة فيما بعد.

وامتدت فكرة إنشاء الجامعة النسائية من اليابان إلى العديد من دول العالم، حيث ظهرت في كندا بريطانيا والهند وأستراليا.

وتنتهج اليابان استراتيجية تعليمية قوية؛ تمنح الأجيال القدرة على الابتكار، والمساهمة في عملية النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.



التعليم المريح

من بين استراتيجيات التعليم الجديدة في اليابان استراتيجية "يوتوري كيوئيكو" ، والمعروفة بما يُسمى "التعليم المريح".

هذه الاستراتيجية للتعليم الابتدائي ، بالإضافة إلى تقليص الفصول واستبدالها بفصول أخرى في مجال الخدمات المجتمعية؛ ستمنح الأطفال تفكيرًا مستقلًا، كما تم تصميم سياسة جديدة؛ لدعم التفكير النقدي، والتمييز الجيد، والتعبير عن الذات، واكتساب المعرفة والمهارات الأساسية.