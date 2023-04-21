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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

مرض خطير يتسبب به
مرض خطير يتسبب به الإكثار من تناول المشروبات الكحولية  

هناك العديد من أضرار تناول المشروبات الكحولية، وقد أفاد دراسة جديدة أجراها باحثون من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، إلى إن تناول أكثر من مشروبين كحوليين يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 7%.

 

مرض خطير يتسبب به الإكثار من تناول المشروبات الكحولية

 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة،  إن تناول 30 جراما وأكثر من المشروبات الكحولية كل يوم قد يسبب الوفاة، وفقا لما نشر في صحيفة “ذا صن” الطبي.

 

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وأوضحت نتائج الدراسة، الروابط بين عوامل نمط الحياة وتناول المشروبات الكحولية وسرطان القولون والمستقيم وهو شكل من أشكال سرطان الأمعاء.

 

وأظهرت الدراسة، زيادة خطر الإصابة بسرطان الامعاء بنسبة 7٪ لكل 10 جرامات من الإيثانول وهو أحد مكونات الكحول؛ حيث أن تناول مشروببن  أو أكثر وخاصة النساء يوميا يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين.

 

ووجد الباحثون، أنه يبدأ المرض في الأمعاء الغليظة، ويتطور في الغالب من أورام ما قبل سرطانية تسمى الأورام الحميدة؛ حيث أن هناك صلة بين المشروبات المحلاة بالسكر وهذا المرض القاتل.

 

مرض خطير يتسبب به الإكثار من تناول المشروبات الكحولية

 

وهناك حوالي 42،900 حالة سرطان أمعاء جديدة في المملكة المتحدة كل عام، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، وهذا يعادل حوالي 120 تشخيصًا جديدًا كل يوم، وفقًا للبيانات بين عامي 2016 و 2018.

 

وأشار الباحثون، أن الكحول والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لم تكن هي الخطر الوحيد الذي يسبب سرطان القولون، ولكن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء أيضا له نفس التأثير .

 

وأثبتت البحوث، أن تناول منتجات الألبان والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى إن ممارسة الرياضة وتناول مكملات الكالسيوم ساعدت أيضًا في تقليل المخاطر.

 

وفي نوفمبر 2022، كشف دراسة آخرى بأن اتباع نظام غذائي نباتي صحي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخمس خصوصا للرجال.

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