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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر الحلقة 29.. أحمد صفوت يتألق بمشهد مؤثر داخل المسجد

صدى البلد

عرضت مساء اليوم الحلقة 29 من مسلسل الأجهر والتى شهدت عدد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وتألق أحمد صفوت بمشهد مؤثر داخل المسجد بعدما تقرب إلى الله لأول مرة في حياته طالبا السماح على قتله لوالده.

في بداية الحلقة تأثر "ميدا" الذي يلعب دوره أحمد صفوت بعد مشاهدة خاتم وسبحة والده، وقرر ارتدائه، وعبر لمصطفى الأجهر عن اشتياقه له.

وقال مصطفى الأجهر "عمرو سعد"، لميدا صديقه إن والده سامحه قبل وفاته، وطلب منه التقرب إلى الله لطلب السماح منه.


وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

ناهد السباعي الله أحمد مجدى انوشكا عارفة عبد الرسول مسلسل الأجهر الأجهر مصطفى أبو سريع محمد عبد الجواد نور النبوي النجمة وفاء عامر

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