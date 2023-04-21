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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامناً مع عيد الفطر .. حسين الجسمي يطرح هواه القلب

حسين الجسمي
حسين الجسمي

طرح الفنان حسين الجسمي عبر قنانة الرسمية على موقع توتيوب أغنية جديدة بعنوان “ هواه القلب ” ، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك . 

أغنية هواه القلب  شعر سمو الشيخ نهيّان بن زايد، ورؤية وألحان وغناء حسين الجسمي  ، وتوزيع ومكساج وماستر: حسام كامل ، وجيتارات: فرشيد أدهمي  و ايقاعات: سمير القطان
 

وحققت أغنية هواه القلب بعد طرحها عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع يوتيوب ، ما يقرب من 25 الف مشاهدة .

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وكان قد طرح الفنان حسين الجسمى اغنية جديدة بعنوان “رحمن رحيم” وذلك بمناسبة شهر رمضان عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب 

أغنية “رحمن رحيم” غناء حسين الجسمى وكلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع كريم أسامة وحققت الأغنية 32 الف مشاهدة فى يومين فقط. 

ومن قبلها كان قد طرح حسين الجسمي أغنية "صوبنا" رؤيته الموسيقية وألحانه، ولون شعبي ممزوج بالموسيقى والروح البدوية الشامية ،  كرر فيها التعاون مع الدكتور مانع بن سعيد العتيبة .

 

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي عيد الفطر المبارك شهر رمضان موقع يوتيوب

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