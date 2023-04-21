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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الدوري المغربي..حسنية أكادير يهزم التطواني بهدف.. وتعادل سلبي بين "آسفي" وشباب المحمدية

صدى البلد

فاز فريق حسنية أكادير لكرة القدم على ضيفه المغرب التطوانى بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب أدرار، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من البطولة الاحترافية لكرة القدم في المغرب (الدوري الممتاز) .
سجل هدف حسنية أكادير، حمزة أفضال فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء. 
بهذه النتيجة؛ رفع حسنية أكادير رصيده إلى 29 نقطة فى المركز التاسع، في حين تجمد رصيد المغرب التطواني عند 26 نقطة فى المركز الــ 11 من المسابقة.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة الـ 24 أقيمت على ملعب المسيرة الخضراء، تعادل فريقا أولمبيك آسفي وشباب المحمدية بدون أهداف. 
وبهذا رفع فريق أولمبيك آسفي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع فريق شباب المحمدية رصيده إلى 25 نقطة فى المركز 12. 
وفي مباراة ثالثة أقيمت على ملعب الفوسفات بمدينة خريبكة، تعادل فريقا أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة، بهدف لكل فريق.
سجل هدف فريق أولمبيك خريبكة، عبد الاله عميمي فى الدقيقة 19، فيما سجل هدف فريق مولودية وجدة، أمين الصوان في الدقيقة 75.
بهذه النتيجة، رفع فريق اولمبيك خريبكة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 16 والأخير. في حين رفع فريق مولودية وجدة رصيده الى 24 نقطة فى المركز 13.

المغرب التطواني أدرار حسنية أكادير آسفي شباب المحمدية

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