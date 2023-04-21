اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان 2 - 1 في الدوري المغربي

فاز فريق اتحاد طنجة لكرة القدم على ضيفه نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة طنجة، فى إطار مباريات الجولة الــ 24 من البطولة الاحترافية في المغرب "الدوري الممتاز".

وسجل هدفي اتحاد طنجة، محسن ربجة في الدقيقة 71، ويوسوفا كوناتى فى الدقيقة 90، بينما سجل هدف فريق نهضة بركان، الشرقى البحرى فى الدقيقة 8 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة؛ رفع فريق اتحاد طنجة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الــ 15 وقبل الأخير، وتجمد رصيد نهضة بركان عند 33 نقطة فى المركز السابع.