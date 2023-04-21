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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| الأمير ويليام يعمل موظفا بمطعم هندي

الأمير ويليام يعمل
الأمير ويليام يعمل موظف بمطعم هندي

بدا أن الأمير ويليام قد تولى وظيفة جديدة في برمنغهام عندما حجز لعميل مكاناً في مطعم هندي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  كان ويليام وكيت ميدلتون في ثاني مدن المملكة المتحدة اليوم (الخميس ، 20 أبريل) وذهبا إلى The Indian Stricty كجزء من زيارتهما.

 أظهرت لقطات   الجانب الكوميدي لأمير ويلز أثناء التقاطه لهاتف المطعم وحجز أحد العملاء فيه.

وأوضحت اللقطات أمير ويلز أثناء التقاطه لهاتف المطعم وحجز أحد العملاء فيه، بفرح شديد ، لم يكن لدى العميل أي فكرة أنه كان يتحدث إلى وريث العرش ، وفقًا لتقرير برمنغهام لايف.

ووقع هذا الموقف حين زارت كيت وويليام مطعم ذا إنديان ستريتيري الهندي الذي تديره عائلة شارما ، بقيادة رئيس الطهاة والأم مينا في المحطة الأولى من جولتهما في المدينة. .

الأمير ويليام مطعم هندي هندي ويليام

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