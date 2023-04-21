بجمبسيوت أحمر.. نجوى كرم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة الساحرة

أطلت الفنانة نجوى كرم بلوك جديد وقامت بمشاركة متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت نجوى كرم بإطلالة جذابة للغاية.



تفاصيل إطلالة نجوى كرم



وظهرت نجوى كرم بجمبسيوت باللون الأحمر بتصميم الاوفر سايز وبأكمام طويلة مرفوعة للأعلى، ومربوط من الخصر ليبرز من أنوثتها.

واختارت نجوى كرم حقيبة بنفس لون الجمبسيوت، مع حذاء باللون الذهبي اللامع.

نجوى كرم



وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا عبر أكتافها و ظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

نجوى كرم



وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والماسكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .



نجوى كرم



ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، واختارت مت يتناسب إطلالتها الدافئة والناعمة.