أنا آسف.. أحمد السقا يعتذر عن واقعة الثعبان في رامز نيفر إند

اعتذر الفنان أحمد السقا لجمهوره عن واقعة قطع رأس الثعبان بأسنانه، أثناء حلقته فى برنامج المقالب رامز نيفرإند.



وأكد أحمد السقا خلال حلوله ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، اعتذاره على هذه الواقعة، قائلا إنه كان يتدرب على مثل هذه التدريبات منذ فترة وأن ما فعله فى الحلقة أمر عفوي لا يقصد به أى شيئ آخر.





أحمد السقا ومسلسل حرب

ويعرض للفنان أحمد السقا فى موسم رمضان مسلسل حرب، والذي يجسد فيه شخصية الشيخ عثمان أو الظافر كما يلقبه البعض، ويشارك فى البطولة محمد فراج ومحمد أبو داوود وأحمد سعيد عبد الغني، ومن إخراج أحمد نادر جلال.



مخاطر مسلسل حرب

وقال أحمد السقا، خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك في رمضان" المذاع عبر "الراديو 9090"، إن الشخصية التي قدمها بمسلسل حرب ليس لديها قلب، وجاحدة، وكل ما تفكر فيه هو دولة الخلافة وحتى لو قتل أي شخص ولو ابنه للوصول لها.

وأضاف السقا أن المشهد الذي جمعه بالفنانة سما إبراهيم، كان يصوره وهو غاضب وكاره للشخصية ومتوتر وذلك على عكس شخصيته فهو دائما هادئ خلال التصوير، حتى إن المخرج سأله عن سبب توتره فقال له: "أنا مش طايقني".

وتابع، أن سما إبراهيم قدمت المشهد برقي، وأنه بعد قتل شقيقته أخذ نجلها وأرسله للتنظيم، وقاموا بعمل غسيل مخ له، مشيرًا إلى أن الكثير من الإرهابيين بلا أي أوراق أو بطاقات شخصية، أو شهادات ميلاد، والمشهد عرض بشكل ليس فيه فجاجة ولكن بهدوء، وثبات انفعالي.