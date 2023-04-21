نورا ناجي تقدم بنات الباشا للسينما

أعلنت الكاتبة والروائية المصرية نورا ناجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقديم روايتها"بنات الباشا"، إلى شاشة السينما في فيلم جديد من إنتاج «العدل جروب».



ونشرت نورا ناجي صورة لها أثناء توقيع العقد مع شركة الإنتاج، ونشرت على صفحتها: "في شركة العدل جروب أثناء توقيع عقد تحويل رواية بنات الباشا إلى فيلم، مع المخرج الرائع ماندو العدل، والسيناريست اللي مفيش زيه محمد هشام عبية".

وأضافت: "الحمدلله على كل النعم والحمد لله على مكافآت ربنا وعلى كل الأوقات الصعبة اللي بيجي بعدها حاجات حلوة".

وفي نفس السياق، أشاد الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، برواية نورا ناجي، قائلًا : "بمناسبة الأعياد... رواية نورا ناجي المدهشة تغادر صفحات الكتب لمحطة أخرى".



وتابع: "قريباً بنات الباشا يروين حكايتهن على شاشة السينما، بصحبة المخرج المغامر دائماً محمد العدل".

فكرة الرواية

تسرد رواية "بنات الباشا" لواقع المجتمعات العربية، من خلال يوميات بعض الشابات اللاتي يعملن بمحل لتزيين الشعر (كوافير)، وتدور معظم أحداث الرواية بين جدرانه، تحت سلطة "الباشا".



التعريف بالكتابة

نورا ناجي صحفية وروائية مصرية، وُلدت في عام 1987 بمدينة طنطا، تخرجت في عام 2008 من كلية الفنون الجميلة، قسم هندسة الديكور، صدر لها رواية «بانا» عام 2014، ورواية «الجدار» 2016، وفي 2017 أصدرت رواية «بنات الباشا»، و لها روايتان في عام 2020، هما: «الكاتبات والوحدة» و «أطياف كاميليا»، التي فازت بجائزة «يحيى حقي» للعام 2020.



تقول نورا عن نفسها إنها تفضل قضاء وقتها في القراءة والكتابة والتأمل، وتذكر المواقف المحرجة التي مرت بها، مع البحث عن طرق للعودة بالزمن، فيما تهدي جميع رواياتها إلى ابنتها فاتيما، التي تعتبرها نورا؛ الشخص الوحيد الذي تكتب من أجله.