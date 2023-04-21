عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نورا ناجي تقدم بنات الباشا للسينما

نورا ناجي
نورا ناجي

أعلنت الكاتبة والروائية المصرية نورا ناجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقديم روايتها"بنات الباشا"، إلى شاشة السينما في فيلم جديد من إنتاج «العدل جروب».


ونشرت نورا ناجي صورة لها أثناء توقيع العقد مع شركة الإنتاج، ونشرت على صفحتها: "في شركة العدل جروب أثناء توقيع عقد تحويل رواية بنات الباشا إلى فيلم، مع المخرج الرائع ماندو العدل، والسيناريست اللي مفيش زيه محمد هشام عبية".

وأضافت: "الحمدلله على كل النعم والحمد لله على مكافآت ربنا وعلى كل الأوقات الصعبة اللي بيجي بعدها حاجات حلوة".

وفي نفس السياق، أشاد الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، برواية نورا ناجي، قائلًا : "بمناسبة الأعياد... رواية نورا ناجي المدهشة تغادر صفحات الكتب لمحطة أخرى".

وتابع: "قريباً بنات الباشا يروين حكايتهن على شاشة السينما، بصحبة المخرج المغامر دائماً محمد العدل".

 

فكرة الرواية

 

تسرد رواية "بنات الباشا" لواقع المجتمعات العربية، من خلال يوميات بعض الشابات اللاتي يعملن بمحل لتزيين الشعر (كوافير)، وتدور معظم أحداث الرواية بين جدرانه، تحت سلطة "الباشا".

 


التعريف بالكتابة 

 

نورا ناجي صحفية وروائية مصرية، وُلدت في عام 1987 بمدينة طنطا، تخرجت في عام 2008 من كلية الفنون الجميلة، قسم هندسة الديكور، صدر لها رواية «بانا» عام 2014، ورواية «الجدار»  2016، وفي 2017  أصدرت رواية «بنات الباشا»، و لها روايتان  في عام 2020، هما: «الكاتبات والوحدة» و «أطياف كاميليا»، التي فازت بجائزة «يحيى حقي» للعام 2020.


تقول نورا عن نفسها إنها تفضل قضاء وقتها في القراءة والكتابة والتأمل، وتذكر المواقف المحرجة التي مرت بها، مع البحث عن طرق للعودة بالزمن، فيما تهدي جميع رواياتها إلى ابنتها فاتيما، التي تعتبرها نورا؛ الشخص الوحيد الذي تكتب من أجله.

نورا ناجي بنات الباشا العدل جروب محمد هشام عبية شاشة السينما محمد العدل أطياف كاميليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

تجارب قاسية ونجاحات.. سطور من حياة الكاتبة والشاعرة الإنجليزية «شارلوت برونتي»

ذكرى لا تنسى.. الغيطاني يحكي تفاصيل آخر مرة شاهد فيها نجيب محفوظ|نوستالجيا

20 أبريل ذكرى إنشاء أول جامعة نسائية باليابان| تفاصيل مذهلة

في ذكراه| تعرف على أشهر أعمال فنان عصر النهضة ليون باتيستا ألبرتي

في ذكرى رحيله.. محطات مهمة بحياة الأديب اللبناني نقولا رزق الله| تفاصيل

المرأة بريشة تسعة فنانين في معرض تجربة شخصية بالهناجر.. صور

لماذا يتوقع علماء الآثار أن تكشف منطقة سقارة عن تاريخ آخر لمصر القديمة؟

الأقدم في التاريخ .. مظاهر الاحتفال بـ عيد الأوبت بمصر القديمة

ترشيحاتنا

مسئول روسي يكشف مفاجأة بشأن استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الكيمائية

حكم زيارة القبور في العيد.. هل تحرم بهذا اليوم؟

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

بعد 13 سنة زواج.. هناء: بيرفض يوديني الكوافير وجابلي مكواة حرقت شعري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ