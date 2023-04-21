بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة في عيد الفطر من الحرمين الشريفين

نقلت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة في عيد الفطر المبارك، من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كلمة، الخميس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، على لسان وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

وبدأ خادم الحرمين الشريفين كلامة بالآيه الكريمة الحمد لله القائل في كتابة الكريم: (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه).

وقال الدوسري خلال إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين: "يسرنا أن نهنئكم بعيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان وقيامه وصالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم أعواماً مديدة، ونحن وأنتم وبلادنا وكل بلدان العالم، ترفل بالأمن والسلام والاطمئنان".

وتابع البيان: "إن من فضل الله وتوفيقه أن خص المملكة العربية السعودية دون غيرها من البلدان، بشرف لا يضاهيه شرف، وهو خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، واستشعاراَ للواجب المقدس، وقياماً بهذه المسؤولية الشريفة، نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار، منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مروراً بعهود أبنائه الملوك من بعده ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دوماً".