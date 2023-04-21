عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة في عيد الفطر من الحرمين الشريفين

المسجد النبوي
المسجد النبوي

نقلت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة في عيد الفطر المبارك، من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كلمة، الخميس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، على لسان وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

 

وبدأ خادم الحرمين الشريفين كلامة بالآيه الكريمة الحمد لله القائل في كتابة الكريم: (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه).

 

وقال الدوسري خلال إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين: "يسرنا أن نهنئكم بعيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان وقيامه وصالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم أعواماً مديدة، ونحن وأنتم وبلادنا وكل بلدان العالم، ترفل بالأمن والسلام والاطمئنان".

 

وتابع البيان: "إن من فضل الله وتوفيقه أن خص المملكة العربية السعودية دون غيرها من البلدان، بشرف لا يضاهيه شرف، وهو خدمة الحرمين الشريفين، والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، واستشعاراَ للواجب المقدس، وقياماً بهذه المسؤولية الشريفة، نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار، منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مروراً بعهود أبنائه الملوك من بعده ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دوماً".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

بيان عاجل من السفارة الأمريكية بالخرطوم بشأن الأوضاع في السودان

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

حكم صلاة العيد يوم الجمعة هل تسقط إحدى الصلاتين؟ الفقهاء: يجوز في حالة واحدة

تراجع أسعار الذهب أول أيام العيد في الأسواق العالمية

ترشيحاتنا

الخارجية تنشر أرقام للتواصل مع البعثة بوادي حلفا وتتابع اجراءات تسهيل عودة المصريين من السودان

خسر 13مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يتعرض لـ 3 ضربات متتالية

بدأنا تنظيف بؤر المتمردين.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني حول التطورات الأخيرة

ماهي حقيقة زيادة أسعار التذاكر؟.. رئيس حدائق الحيوان يوضح

قبل صلاة العيد.. القبض على عاطل بحوزته 300 فرش حشيش بالإسماعيلية

مع أسر الشهداء وخارج مصر.. كيف احتفل النجوم بعيد الفطر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

البحث عن مهاجم.. هل يضع محمد صلاح ليفربول في أزمة ويرحل؟ (تقرير)

4 أبراج تعشق تربية الحيوانات الأليفة| هل أنت منهم؟

فيديو

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ