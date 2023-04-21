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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

الحوار الوطني يهنئ
الحوار الوطني يهنئ المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك

قدمت إدارة الحوار الوطني التهنئة للشعب المصري الكريم بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، أدام الله علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

جدير بالذكر أن مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التي أصدرها مجلس أمناء الحوار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة، أكدت أنه لا يجوز لغير رئيس الجلسـة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه ولا يجوز كقاعدة عامة التعليق على التعليق.

وأشارت المدونة إلى أنه لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر مغادرة الاجتماع.

كما نوهت الى أنه لرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وأنه لا وجه لاسترساله الكلام، وأنه لرئيس الجلسـة أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام.

الحوار الوطني عيد الفطر الحوار الوطني يهنئ المواطنين عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير

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