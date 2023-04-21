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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالعوامة والكحك.. العيد على شواطئ رأس البر حاجة تانية

راس البر
راس البر

استقبلت ، رأس البر، صباح اليوم  في  الزائرين من أبناء محافظة دمياط وأيضا عدد من المحافظات المجاورة لها  ,لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، على شواطئ رأس البر والتنزه بالحدائق العام والشوارع الرئيسية.

 

 استقبلت الشواطيء الأسر الدمايطة  كما استقبلت المصطافين من مختلف محافظات مصر والذي اعتادو قضاء اجازة عيد الفطر وكافة الاجازات  الموسميه، بمصيف رأس البر.

 

للدمايطة طقوسا اعتادو  علبها خلال احتفاله  باجإزة عيد الفطر المبارك وهى التوافد على شواطيء رأس البر عقب صلاه العيد وتناول وجبة الفطار والاحتفال بالبلالين والكحك على شواطيء رأس البر.

https://fb.watch/k1XrwOmfBj/?mibextid=Nif5oz

 

بالبلالين .. دمياط تستعد لاستقبال عيد الفطر

 

دمياط عيد الفطر محافظة دمياط اجازة راس البر عيد الفطر المبارك الحدائق

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