بالعوامة والكحك.. العيد على شواطئ رأس البر حاجة تانية

استقبلت ، رأس البر، صباح اليوم في الزائرين من أبناء محافظة دمياط وأيضا عدد من المحافظات المجاورة لها ,لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، على شواطئ رأس البر والتنزه بالحدائق العام والشوارع الرئيسية.

استقبلت الشواطيء الأسر الدمايطة كما استقبلت المصطافين من مختلف محافظات مصر والذي اعتادو قضاء اجازة عيد الفطر وكافة الاجازات الموسميه، بمصيف رأس البر.

للدمايطة طقوسا اعتادو علبها خلال احتفاله باجإزة عيد الفطر المبارك وهى التوافد على شواطيء رأس البر عقب صلاه العيد وتناول وجبة الفطار والاحتفال بالبلالين والكحك على شواطيء رأس البر.

https://fb.watch/k1XrwOmfBj/?mibextid=Nif5oz